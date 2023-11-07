GEM改革宜設明確審查時限

為加強本港市場競爭力，聯交所計劃改革GEM（前稱創業板），相關諮詢已於昨日截止。由主力協助中小型企業上市和提供企業融資服務的投行、律師行及會計師行組成的香港資本市場專業人員協會（HKCMP）表示，改革不足以解決目前的挑戰，倡議透明、精簡、有效率且有明確時限的審查流程，並在過程中排除主觀批判。

倡解決中小企障礙 該會主席葉天賜指出，以往許多東南亞企業對來港上市很感興趣，但現時企業失去信心，因為即使公司符合上市標準，能否上市存有很大的不確定性，前期的上市投入或會血本無歸，而作為商家難免覺得交易不符經濟效益。

他強調，企業規模大小不等於質素的好壞，所有大企業也是由小企業發展而成，不應對小企業存有偏見。做100宗每宗集資兩億元的新股，比單做一宗集資200億元的大型新股，對市場的深度更有要求，而每宗上市能帶動其他專業服務的經濟活動。

HKCMP建議全面重新評估現有的經營現金流上市要求，作為替代措施，可將合理的利潤要求測試納入替代資格標準，這可讓具有合理盈利能力水平，但未能達到現行的營運現金流或收入要求的中小企業申請上市。

該會同時建議採取更全面的改革措施，解決中小企業在GEM上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制以及旨在阻斷逆向收購和現金公司等措施。

當局另一提升競爭力舉措是維持在惡劣天氣下交易，以睇齊其他市場。財經事務及庫務局局長許正宇表示，就維持在惡劣天氣下交易、完善交易機制等，港交所和證監會現正積極研究具體方案，期望在6個月內落實或徵詢市場意見。