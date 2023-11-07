產經

亞股翻生 港3日飆864點

亞太區股市近期做好，恒指周一更由頭升到尾。（中新社圖片） 亞太區股市近期做好，恒指周一更由頭升到尾。（中新社圖片）
亞太區股市近期做好，恒指周一更由頭升到尾。（中新社圖片）
恒指曾越萬八 南韓漲逾半成 滬綜3周新高
憧憬美息見頂，資金轉向追逐風險，亞太區股市近期日日做好，可謂久旱逢甘霖。港股連升3日飆864點，昨日更曾重越18,000點，恍如重演去年同期「劫後餘生」一幕；A股滬綜指亦見3周高位，滬深兩市成交重返逾萬億元人民幣；至於周一開始重新「禁沽空」的南韓股市，首爾綜合指數罕有勁升5.66%收市，創3年半來最大單日升幅。
成交1151億 北水再掃
恒指昨日「由頭升到落尾」，高開249點後，最多升373點，高見18,037點，收升302點或1.71%，報17,966點，成交額增加至逾1,151億元，是9月15日之後最多。「北水」淨流入第8日，昨日金額為8.35億元；沽空比率則跌至13.43%，反映淡友未見進取部署。
科指走勢就較恒指「靚仔」，周一收復250天牛熊線（4,028點），單日飆161點或4.09%，收報4,098點。尤以內地科技巨擘「ATMXJ」表現搶鏡，小米集團(01810)曾觸及15.86元的21個月高位，收市升1.96%，報15.54元；騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及美團(03690)升幅介乎2至5%。
此外，資金繼續追逐生科股，藍籌中國生物製藥(01177)、石藥集團(01093)及藥明生物(02269)「殘股大翻身」，同樣升2至5%不等。
內地股市方面，滬綜指升27點或0.91%，收報3,058點；而雲集貴州茅台、五糧液、美的集團等大價股的滬深300指數，收升48點或1.35%，報3,632點。外資昨日經滬深股通淨流入52.73億元人民幣。
摩根士丹利指，全球主動型長倉基金上月大幅拋售中港股票，合計淨賣出31億美元（約241.8億港元），是連續3個月淨賣出逾30億美元。不過，華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，港股在中美元首會談及美債息回落等因素加持下，有機會複製去年行情，最樂觀是市場率先炒作明年的「1月效應」，不排除恒指上望20,000點，支持位則上移至17,500點；資金年底會否回流炒起中港股市，要視乎人民幣強弱而定。
美匯指數兩個月低
除了人民幣，美元匯價同樣左右環球股市去向，事關聯儲局暫緩加息，美匯指數最新回試104的兩個月低位，刺激亞太區股市昨日顯著抽升，南韓首爾綜合指數收報2,502點，創9月22日以來收市高位。日經平均指數及澳洲悉尼普通股指數各升2.37%及0.24%。
另外，反映全國各地跨境經濟開放、社會開放和文化開放的《世界開放報告2023》昨公布，今年開放水平最高的經濟體是新加坡，香港再跑輸新加坡及德國，僅排第3位。
恒指連日上漲恒指連日上漲
恒指連日上漲
亞太股市昨普遍做好亞太股市昨普遍做好
亞太股市昨普遍做好
韓股升勢強勁韓股升勢強勁
韓股升勢強勁
滬綜近期轉穩滬綜近期轉穩
滬綜近期轉穩
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc