股市估市：港股料續受制宏觀因素

港股上周五向好，恒生指數連續兩星期上揚，恒指可說自過去近一個月以來，首次出現一個較像樣的反彈。技術走勢上，指數補回10月19日的下跌裂口，恒指接連升穿10天線及20天線，下一阻力是位處17,762點所在的50天線。

然而，宏觀因素對港股依然有相當大影響，地緣政局、中美關係，以至市場對內地經濟增長動力的關注，在中線而言繼續困擾港股，這些因素如無本質上改變，後市向下機會仍然較大。

安踏首個阻力位95元 安踏早前發布未來3年發展規劃，安踏品牌流水將保持雙位數增長；FILA品牌將實現400億至500億元流水的目標，而其餘品牌包括DESCENTE及KOLON SPORT，則將力爭打造集團的第3個百億品牌。

此外，據集團指，目前已成立東南亞國際事業部，並在新加坡、馬來西亞、菲律賓等地區的核心商圈開展直營零售業務。

從品牌及地理布局上，集團未來業績的動力不小，只要達成上述增長，其約23倍的預測市盈率並不算貴。走勢上，安踏股價近日重上50天線，上望首個阻力為95港元，一旦突破，不難重上110港元，不妨以支持位85港元為止蝕參考。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）