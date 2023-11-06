股市估市：港股料續受制宏觀因素
港股上周五向好，恒生指數連續兩星期上揚，恒指可說自過去近一個月以來，首次出現一個較像樣的反彈。技術走勢上，指數補回10月19日的下跌裂口，恒指接連升穿10天線及20天線，下一阻力是位處17,762點所在的50天線。
然而，宏觀因素對港股依然有相當大影響，地緣政局、中美關係，以至市場對內地經濟增長動力的關注，在中線而言繼續困擾港股，這些因素如無本質上改變，後市向下機會仍然較大。
如作中線部署，可留意體育用品股，當中首選為安踏體育(02020)。集團主要在中國從事製造及銷售品牌體育用品，旗下品牌包括安踏、FILA、DESCENTE以及KOLON SPORT等。截至6月底止，集團半年營業額按年增長14.2%，至296.45億元（人民幣‧下同），純利增長32.3%，至47.48億元。各業務當中，安踏品牌營業額增長6.1%，至141.7億元，而FILA則增長13.5%，至122.3億元，兩者合共佔營業額89.1%。
安踏首個阻力位95元
安踏早前發布未來3年發展規劃，安踏品牌流水將保持雙位數增長；FILA品牌將實現400億至500億元流水的目標，而其餘品牌包括DESCENTE及KOLON SPORT，則將力爭打造集團的第3個百億品牌。
此外，據集團指，目前已成立東南亞國際事業部，並在新加坡、馬來西亞、菲律賓等地區的核心商圈開展直營零售業務。
從品牌及地理布局上，集團未來業績的動力不小，只要達成上述增長，其約23倍的預測市盈率並不算貴。走勢上，安踏股價近日重上50天線，上望首個阻力為95港元，一旦突破，不難重上110港元，不妨以支持位85港元為止蝕參考。
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