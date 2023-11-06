大行觀點：趁高息買債 鎖定長期回報

環球企業債券今年表現突出，年初以來投資回報跑贏國債和新興市場債券，關鍵因素是能夠避開或會出現違約風險的企業債券。

根據分析，高利率環境預計將會維持一段時間，而好消息是經濟可望實現「軟着陸」，即加息抑制通脹，但又不致於引發經濟衰退，這會是未來投資環境的大趨勢。在這個利率環境下，投資者如何在不同類型的債券組合中尋找投資機會？

目前，美國的消費和服務業增長維持強勁，而勞動力市場正在逐步降溫，反映聯儲局過去通過上調利率，以冷卻經濟和紓緩通脹的措施取得進展。美國經濟增長雖放緩，但整體仍然保持韌性。在其他發達市場當中，歐洲及英國就業市場和經濟亦呈現較明顯的放緩。倘若經濟狀況如預測般實現「軟着陸」，經濟增長放緩，但保持穩定增速，這樣的宏觀環境有利於固定收益資產回報表現。

展望未來，儘管債券投資者仍然需要關注利率風險，但客觀而言，利率上升的幅度已較過往大為下降。無論聯儲局今年會否再一次加息，加息周期相信已經接近尾聲，因此對環球債券的前景抱持正面看法，而且主要有3大因素支持觀點。

利率倘下跌 利債價上揚 驅動環球債券市場的因素包括，第一，具吸引力的收益率；第二，資本增值潛力；第三，應對市場潛在波動風險的能力。

隨着聯儲局在疫情期間大舉加息推高債券收益率，環球債券收益率目前正處於近20年高位，例如，投資級別債券提供平均5厘收益率，高收益債券更有約8厘水平。現時的收益率水平與兩年前相比更具吸引力，因此，在目前環境下，債券能夠為投資者提供理想且穩定的收息來源。

其次，投資債券除了可賺取原本具吸引力的收益率之外，在利率可能見頂的情況下，債券價格有機會因利率轉向而上升，帶來潛在的資本增值空間。

布局新興市場 提高收益 此外，因應多國央行收緊貨幣政策行動和難以預測的信用事件，今年下半年以來利率市場的波動幅度較高。鑑於宏觀經濟仍有很多不確定因素，投資者不能排除金融市場走勢仍會持續波動。一般而言，要降低投資組合的波動性，配置債券是合適的選項，可有效地令投資組合更能夠對抗市場波動。

高收益債券方面則要小心挑選，投資者需要衡量企業的還款能力，以及對其未來經營前景作判斷，例如企業是否有能力抵禦經濟增長放緩的情況，以防範潛在的信用風險。地區方面，除了發達國家的歐洲、美國、英國之外，由於貨幣政策較不「鷹」派，適度布局新興市場債券亦可提高債券組合的收益率。以全球分散投資的角度部署，在債券投資上能提供更多機會。

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