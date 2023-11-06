簡訊一覽
●工商舖交投量重返3年前疫情爆發初期水平。中原（工商舖）資料顯示，10月共錄得約196宗工商舖買賣成交，重返2020年2月失守200宗時的水平，按月少約9%，而涉額約26.99億元，比9月下挫約39%，並以商舖表現較差，上月交投量及涉額按月大幅減少約35.4%與56.2%。
●中國商用飛機公司副總經理戚學鋒表示，C919飛機已平穩順利營運突破1,000小時。ARJ21飛機累計交付116架，載客量超過960萬人次，已成為內地支線航空市場的主力機型。ARJ21型號首批兩架貨運飛機成功交付，公務機、醫療機完成取證。另外，C929飛機已進入詳細設計。
●內媒報道，萬科企業(02202)主席郁亮及總裁祝九勝、深圳國資委今日會與境內外主要金融機構開會，涉及經營情況和近期債價暴跌之事。
●富士康母企鴻海集團10月份營業收入按年跌4.55%至7,412億元新台幣，但維持估計本季按年增長顯著。
●南韓今年首3季跨境電商網購額為4.79萬億韓圜（約286.52億港元），按年增20.4%；中國佔2.22萬億韓圜或46.4%，美國佔1.39萬億韓圜或29.1%。
●浙江滬杭甬(00576)公布，中國證監會近日同意其向內資股股東供股。該企擬每10股供3.8股，籌最多65億元人民幣。
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