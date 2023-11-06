●工商舖交投量重返3年前疫情爆發初期水平。中原（工商舖）資料顯示，10月共錄得約196宗工商舖買賣成交，重返2020年2月失守200宗時的水平，按月少約9%，而涉額約26.99億元，比9月下挫約39%，並以商舖表現較差，上月交投量及涉額按月大幅減少約35.4%與56.2%。