銀主盤拍賣：祈德尊已補價呎嗌9289元

銀主出貨意欲強烈，透過拍賣以低價吸客。貼鄰港鐵荃灣西站的荃灣居屋祈德尊新邨，一個約500方呎海景銀主盤，於已補價自由市場僅以每方呎約9,289元推拍，較近期成交低近兩成。

環亞物業拍賣明日推出約46項物業，包括上述屋苑的B座高層B室，單位實用面積約506方呎，屬兩房間隔，設有露台，開拍價470萬元。同屋苑A座高層L室，實用面積約527方呎，今年以約600萬元易手，呎價約11,385元，最新拍賣單位呎價低約18.4%。

紅磡住宅260萬翻拍 同場亦推出薄扶林華富閣高層B室銀主單位，實用面積約400方呎，開拍價350萬元，呎價約8,750元。該物業原業主於2017年時以約450萬元買入，最新開價低約100萬元或約22.2%。今年該廈一個高層D室，面積相同，以約462萬元沽，呎價約11,550元。

此外，忠誠拍賣本周三將推拍約17項物業，當中，紅磡曲街鉅基閣高層B室銀主盤，減價58萬元或約18.2%，以260萬元翻拍，以單位實用面積約337方呎計算，呎價約7,715元。該物業銀行網上估價約410萬元，開價低約150萬元或約36.6%。