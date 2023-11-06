新盤買賣兩日105宗 逾兩個月最多

市區兩個全新盤同日推售，帶動新盤市場交投氣氛升溫，市場於過去周六、周日錄約105宗一手成交，以同期計為今年8月底後再次突破百宗，創超過兩個月最多。

此外，星星地產的元朗雨後亦售一伙，中原列志揚稱，項目20樓G室，以704.49萬元賣出，呎價約15,517元，買家為同區新婚客。