新盤買賣兩日105宗 逾兩個月最多
市區兩個全新盤同日推售，帶動新盤市場交投氣氛升溫，市場於過去周六、周日錄約105宗一手成交，以同期計為今年8月底後再次突破百宗，創超過兩個月最多。
啟德海灣1期套5.4億
澄天售32伙 涉兩億
另一個於同日首輪賣樓的為英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，該盤於過去兩日以價單形式售出31個單位，售價介乎440.14萬至784.8萬元。連同周六以724萬元招標售出的5樓F室連平台特色戶，項目共沽32伙，套現超過兩億元。
期內新盤市場不乏大額買賣，太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET於日前沽出一伙，單位為22樓A室，實用面積約913方呎，成交價4,600萬元，呎價約50,383元。
其他在售新盤亦有穩定銷情。信和置業(00083)等的將軍澳日出康城凱柏峰III，過去兩日連沽4伙，包括昨日售出的3A座39樓F室，成交價近785.4萬元，呎價約17,185元。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸昨再沽一伙，單位為3座42樓D室，享城門河景，成交價1,555萬元，呎價約22,969元。
此外，星星地產的元朗雨後亦售一伙，中原列志揚稱，項目20樓G室，以704.49萬元賣出，呎價約15,517元，買家為同區新婚客。
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