麗港城減至565萬沽 5載輸21%

樓價時光倒流，抗跌力較強的市區藍籌屋苑亦要連番失守，茶果嶺麗港城有業主持貨約5年勁蝕超過兩成。

港聯置業方健勝表示，上述單位為18座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以700萬元蝕讓價放售，最終大減至565萬元售出，呎價約10,928元。原業主於2018年以720萬元入市，至今帳面損失約155萬元，蝕幅約21.5%。

美孚揸10年照蝕 至於荔枝角美孚新邨有業主持貨逾10年仍要蝕。香港置業吳志輝表示，屋苑4期百老匯街119號中低層C室，實用面積約701方呎，原則三房，因減辣不如預期，兩個月累減80萬元，以640萬元沽出，呎價約9,130元。原業主於2013年7月以670萬元入市，現帳蝕約30萬元。

柏傲莊II貶47萬 中原則稱，10大二手屋苑於過去周六、日錄7宗成交，按周增一宗並為近8周次高，其中鰂魚涌太古城錄兩宗買賣，為最活躍屋苑之一。該行趙雄運指，該盤怡山閣高層E室三房戶，實用面積約689方呎，累減約220萬元，以約1,030萬元沽，呎價約14,949元。原業主於2020年7月入市，持貨至今帳蝕約158萬元，單位貶值約13.3%。

此外，沙田大圍站上蓋柏傲莊項目繼上周首錄蝕讓後，最新再添一宗同類個案。消息稱，柏傲莊II第7A座中低層F室，實用面積約345方呎，以698萬元成交，呎價約20,232元，單位2020年11月至今貶值約47.1萬元或約6.3%。