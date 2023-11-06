向世界「錢」進：海外買「鐵路期貨盤」易中伏

工程延誤變數多 項目擱置招損失 傳統置業智慧看地段，尤其物業在鐵路站附近以至上蓋，往往因備受用家和投資者追捧而相對保值。惟要留意，若鐵路仍在興建，變數可以很多，高價入手「鐵路期貨盤」隨時損失慘重。投資海外物業時，不僅要留意鐵路項目工程諸多延誤，更要提防政府的基建政策可能朝令夕改。

不論本港或海外，每當政府提出興建新鐵路路線，路線車站的鄰近物業均會出現鐵路沿線效應而頓時升值，原因自不然與大家憧憬可吸引一批重視出行便捷因素的住客進駐有關，為業主提供加租與提價空間。然而，鐵路由提出、研究諮詢、落實興建、到竣工，期間變數甚多，最終或有別於原定計劃，且不排除有擱置可能，令投資尚未有鐵路貫通地區的物業存有一定程度風險。以下看看3個熱門移民國家的鐵路項目近期出現的變動情況。

英國：伯明翰至曼徹斯特高鐵取消 基建項目的龐大超支足以令一國政府放棄原定計劃。英國首相辛偉誠在10月初宣布，取消連接伯明翰至曼徹斯特的HS2高速鐵路工程，原因是HS2已嚴重超支，疊加現有計劃不再符合疫後出行模式，以及可以把節省下來的資源投放在其他交通項目。

HS2早於2009年由工黨提出，及後歷屆政府均予以支持，整個規劃歷時20年，原本是歐洲最大型基建項目，原定連接英國首都倫敦和第二大城市伯明翰，再向北伸延至曼徹斯特和利茲（Leeds），不僅可提升主要城市之間的交通，大幅縮短旅程時間，為沿線城鎮帶來大量工作機會。

然而，伯明翰連接利茲的計劃已在較早前取消，連同這次連接曼徹斯特的計劃取消，意味HS2的第二期發展計劃已全部擱置。目前只剩下第一期、由倫敦連接伯明翰的計劃仍在進行，伯明翰將成為鐵路的終點站。

造價翻倍 財務壓力大 導致HS2計劃難產的致命傷是建造成本大幅上漲與工程持續延誤。工程造價由2015年的557億英鎊（約5,305億港元），最新已經翻倍至超過1,100億英鎊（約一萬億港元），在通脹高企下預算還在急劇增加，為政府帶來龐大的財務壓力。畢竟英國政府目前的債務已經高達2.59萬億英鎊（約24萬億港元），是20年來的新高。

是次叫停伯明翰以北路段工程估計有望節省360億英鎊（約3,429億港元），辛偉誠承諾，政府會把節省下來的資金全部用於英格蘭北部和中部的其他鐵路項目，包括連接曼徹斯特和利物浦的新鐵路，在利茲修建地上鐵路和升級部分公路。另政府會推出額外70個公路項目、為全英國的公路重新鋪設路面及維持公共汽車票價不變，預期這些計劃給英格蘭北方帶來的增長和機遇會超越HS2的貢獻。

儘管如此，英國政府的決定引起部分持份者的不滿。其中，首當其衝的伯明翰市議會稱這一決定是對該城市的又一次打擊，批評政府目光短淺，阻礙城市和地區數十年的發展，理由是地理上鐵路向北發展可以紓緩英格蘭北部的交通系統，繼而惠及蘇格蘭的經濟發展。

澳洲墨爾本：機場鐵路項目被叫停 不僅英國，預計耗資80億至130億澳元（約402億至653億港元）的澳洲墨爾本機場鐵路項目，施工幾個月後，近日已被墨爾本所在的維多利亞省政府叫停，原因是該省需要採取嚴厲措施削減支出，以遏制不斷上升的債務。

這個連接墨爾本市中心和塔拉馬林機場的鐵路項目是澳洲聯邦政府在去年大選時與維多利亞省工黨所承諾的項目，原計劃在2029年啟用，但目前已處於停滯狀態。

預計超支150億 據悉此項目最新的成本預計將至少超支30億澳元（約150億港元），而維多利亞省政府與聯邦政府都不願意對該項目提供額外資金，這或令項目將擱置多年，為項目前期工程而徵用的土地亦可能要恢復到原來的用途。

澳洲悉尼：地鐵西線建設恐大延誤 另一澳洲大城市悉尼亦遭遇類似情況。新南威爾士省工黨政府說，悉尼地鐵西線的建設成本目前預計飆升至253.2億澳元（約1,272億港元），超支至少120億澳元（約603億港元），其建設可能會面臨重大延誤，並拒絕保證該地鐵線會像前聯盟黨政府承諾的可以順利在2030年前交付。

當局強調，新南威爾士省需要交通基礎設施建設，但同時要確保是在符合預算成本的情況下進行。

失去大量建房機會 24公里長的地鐵西線將從悉尼的亨特街（Hunter Street）開始，穿過羅澤爾（Rozelle）、悉尼奧林匹克公園（Sydney Olympic Park），到達韋斯敏（Westmead）。業界預計該地鐵每小時可雙向各運送4萬人，相當於目前鐵路運力的兩倍。

市場研究指，延遲地鐵西線建設會失去大量住房建設的機會，而且到2027年，將沒有足夠的大規模公共交通來支持已規劃好的人口和就業增長。該線路的目標是到2036年，足以承負起悉尼計劃中超過60%的人口增長和超過80%的預期就業增長。

加拿大多倫多：艾靈頓跨市輕鐵線超支 加拿大多倫多艾靈頓跨市輕鐵線（Eglinton Crosstown LRT）項目工程於2013年啟動，出現諸多延誤後，早前估計最快明年開通，但安大略省交通統籌機構都市聯通（Metrolinx）近日表示，無法確定該輕鐵線的啟用日期，引起各界批評。

難確定啟用日期 該機構指，設計、法律、技術等問題延遲了艾靈頓跨市輕鐵線的落成日期，新冠疫情亦成為建造期間的一大障礙。由於迄今仍有多個高風險檢測尚未完成，預計未來仍需要陸續進行修正，所以難以在現階段宣布此輕鐵線的啟用日期。

媒體引述都市聯通內部文件顯示，該輕鐵線興建工程延誤導致建造費用從53億加元（約299億港元），大增至接近130億加元（約734億港元），增幅逾1.4倍。

艾靈頓輕鐵線全長約19公里，沿線設25個車站，經艾靈頓路連接西邊的丹尼士山（Mount Dennis）和東邊的堅尼地（Kennedy）。此輕鐵線的業權屬於都市聯通，通車後將轉交多倫多市政府轄下的多倫多公車局營運。