美自建本土供應鏈困難重重

中國主導全球太陽能產業不是新鮮事，卻成為歐盟對中國進口電動車開展反傾銷調查引用的殷鑑，口裏說着不尋求與華脫鈎的現屆美國政府亦盡力建立自家的太陽能產業鏈。不過，綜合分析認為，華府將會困難重重。

民主黨入主白宮後，經濟上最大里程碑莫過對《降低通脹法案》（IRA），其重要一環是重金資助美國本土的清潔能源產業。據統計，該法案去年8月生效以來，當地企業已經公布超過36家太陽能工廠的建設計劃。

然而，中國為首的亞洲產能激增，「市況正在倒退」幾乎已成美國太陽能業界的共識，憂慮很多擬建廠房沒有經濟效益，華府藉此創造就業職位的美夢亦恐落空。Convalt Energy擬於明年在紐約和緬因兩州加開兩吉瓦（GW）的組件產能，翌年再開部件廠，但進度已落後計劃4個月，原因是融資機構等待財政部落後IRA稅務優惠的細節。

競爭力遜中國製組件 國際信貸評級機構標普認為，太陽能組件價格愈跌得狠，美國愈難組建本土供應鏈，若美製組件與進口貨成本差距太大，一年多以來陸續公布的建廠計劃，恐怕很多無法實現。諮詢機構麥肯錫亦估計，擬建的112吉瓦（GW）產能只有52%趕及在2026年投產（隆基綠能今年擬將產能擴至130GW）。

花旗中國股票策略師劉顯達亦認為，現階段歐美很難擺脫太陽能轉型需要中國製組件的局面，「中國光伏公司每年用6%收入進行研發，注意不是6%盈利，中國廠商的技術比歐洲領先兩至3代，而2021年美製組件比中國貨貴三成……除非一直補貼下去，否則性價比和競爭力難以媲美中國組件，更多是讓中國廠商設廠。」