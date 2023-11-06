海上風電行業陷利潤困境

英國石油（BP）和丹麥海上風電龍頭Orsted上周不約而同宣布有海上風電項目需作大額減值，季度盈利遭受重創。花旗中國股票策略師劉顯達認為，這對中國的風電股並無太大啟示，風電設備板塊的基本面本來就不太好。

他相信，BP和Orsted可能高估了項目的效益，或者低估了其成本。BP天然氣及低碳業務負責人多岑拉德炮轟「美國海上風電產業爛透頂」，歸咎當局缺乏通脹調節機制，不能適應簽訂購電協議到項目竣工期間的市場變化。跟BP並肩的意大利能源巨頭埃尼，其行政總裁德斯卡爾西亦稱，開發海上風電項目的成本近期已經倍漲。

華取消新能源補貼影響大 劉指，西方的困境對中國的風電產業沒有直接影響，因為風力發電機是龐然大物，九成內銷。內地風電產能增長不如太陽能，問題依舊是內地新的可再生能源發電項目不會再有電價補貼，風電每度電成本過去10年跌四成，太陽能跌八成，「買中資股十居其九都係博增長，風電自然無咁吸引。」