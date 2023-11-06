供需失衡 太陽能產業鏈響警

美設備股季績差股價瀉 歸咎歐生意少 俄烏戰爭爆發後，太陽能被歐美視為實現能源供應安全的重要法寶，但美國兩家分屬標指成分股的逆變器廠商Enphase（美股︰EPNH）及SolarEdge（美股︰SEDG）上季業績可謂慘不忍睹，股價似食瀉藥，不約而同歸因於歐洲需求差勁。花旗中國股票策略師劉顯達直言，太陽能設備普遍存在供應增長過猛的問題。

港股並無主打逆變器（Inverter）的上市公司，但它把太陽能電池產生的直流電變成日常用的交流電，乃太陽能組件「變得實用」的設備。其需求不樂觀，亦再對整個太陽能板塊敲響警鐘。

產能釋放 多晶硅價急挫 劉顯達接受本報訪問指，太陽能有多晶硅、硅片、電池、組件、玻璃及逆變器等多個細分領域，揀股要考慮各自供需動態和盈利周期。以多晶硅為例，2021至2022年的價格比2020年高幾倍，期間一眾廠商出於逐利及看好未來需求便大舉擴產，而由於一條生產線的建設一般需時18至24個月，產能未完全釋放期間，多晶硅價格便居高不下，如今陸續投產，價格便在今年首季見頂後一瀉如注。

他不否認太陽能發電是大勢所趨，問題在於去年組件價格被多晶硅價格推得過貴，不少企業為保障發電項目盈利，被迫押後到今年投產，把全球今年安裝容量增長推高至超過60%，惟明年將放緩到20至30%，而多晶硅的供應卻會大增約80%，硅片、電池、組件供應亦會大增起碼40%，「售價梗係跌，呢啲公司唔買啦」。

他又指，中國的太陽能設備商固然會受惠內地「十四五」（第14個5年計劃）進取的太陽能安裝目標，問題是他們在全球的市場份額達到75%甚至更高，況且產品售往歐美的利潤比中國更多，海外需求欠佳對盈利的衝擊可想而知。

專家籲買發電場營運股 中國證監會8月底宣布收緊上市公司股權融資，9月下旬即見上海上市的全球最大多晶硅生產商通威煞停配股。劉顯達稱，理論上這會抑制擴產步伐，讓價格早些復甦，但由於原定集資的錢只是預備在未來兩年使用，現在已經在建的產能已騎虎難下，因此多晶硅價格翻身恐怕不是明年的事。

美太陽能企股價變幅