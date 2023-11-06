資金紛棄股買債 美股添陰霾

本周環球財金焦點

美國已進入冬令時間，美股周一起交易時間延後一小時，意味將會在香港時間晚上10時半開市，翌日上午5時收市。隨着冬季的來臨，愈來愈多投資者也開始感受到股市散發的寒意，最近一季美股業績期有大量企業的業績指引差過市場預期；債券孳息率的上升導致資金開始從股市流向債市，都為美股的前景添上了陰霾。

近日美債孳息率在經歷一輪飆升後急劇回落，10年期美債息此前一度升穿5厘後，如今已回落至4.57厘附近。分析亦指出，假如今年底10年期債息能夠回落至4.4厘，在計及利息回報後，投資者今年的回報可以「打和」不用虧損。考慮到目前美國的加息周期已接近尾聲，聯儲局有較大機會凍息，甚至在明年某個時間點開始減息，資金亦開始流入長期美債以鎖定高息。

3至10年期美債具吸引力 貝萊德全球固定收益投資總監Rick Rieder表示，通脹正在下降；薪金、就業數據的表現也開始回軟，這是關鍵事件。他指出，就算最近幾日孳息率開始回落，國庫債券依然提供了可靠的固定利息回報，特別是年期較短的債券。

加拿大皇家銀行財富管理高級投資策略師Thomas Garretson表示，當聯儲局完成加息後，債券往往會有良好的表現。他指出，市場應該會逐步退出短債，轉為投資中長期債。當市場確認首次減息的時間點後，孳息率可能會下降，而債券價格將會隨之上漲，增加持有債券的總回報。他認為3至10年期的美國國債，目前的風險回報率最具吸引力。

南韓再禁股票沽空至明年 其他外圍消息方面，南韓周一起重新恢復股票沽空禁令，此並且將持續至明年6月，以促進散戶投資者與機構投資者之間的「公平競爭環境」。此前有不少外國投資銀行，在未有借入股票的情況下「違法沽空」獲利，當中包括滙豐等。監管部門表示，將會在明年6月再次審查市場活動，直到有重大改善後才會考慮撤銷沽空禁令。

另外，澳洲政府計劃在12月初議息會議之前，宣布任命一位新的副行長。自今年9月原為副行長的布洛克接任行長後，副行長的職位懸空。目前澳洲央行正在推動管理改革，明年亦計劃舉行更多新聞發布會及活動。市場預期澳洲央行周二會再加息0.25厘。