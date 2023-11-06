比亞迪擬匈牙利建廠 預估年產量達6位數
全球電動車市場競爭激烈。據德國媒體報道，內地電動車龍頭比亞迪(01211)或擴大其匈牙利的生產能力，新的匈牙利車廠預計年產量達到6位數，而該廠的建設速度將與美國競爭對手特斯拉（Tesla）在德國的工廠一樣快，後者在兩年內建成，且在去年4月開始投產。
比亞迪目前唯一的歐洲工廠就落戶在匈牙利，只生產電動巴士。然而，現時比亞迪的電動汽車經已在歐洲19個國家內銷售，一旦上述廠房拍板興建，將成該企首間在歐洲的私家車車廠。外媒曾就上述匈牙利廠房向比亞迪查詢，惟發言人表示，仍未選定新廠廠址，在今年底前或有相關公布。
寶馬上季電動車銷量超標
今年多間電動車公司在世界各地都曾掀起減價戰，可是德國汽車製造商寶馬（BMW）行政總裁Oliver Zipse日前卻表示，沒有興趣靠低價來獲得市佔率。據報寶馬的純電動車銷量上季佔總銷量的15.1%，超過管理層所設定的15%目標，連同其他高價位車型，推動第三季營收升3.4%至385億歐元。
不過，專攻高性能豪華車款的美國電動車企Lucid就趁着聖誕節前的消費旺季，將其「Air Touring」和「Grand Touring」型號劈價約8%，分別至每輛8.75萬美元和11.56萬美元，其他較低階型號亦相應減價。分析指，美國利率高企，令當地買車、換車的需求減少，今年特斯拉就已多次減價來搶市場，令其他車企不得不跟隨。
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