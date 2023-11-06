華財長：提高財策效能 落實化解地方債風險

香港經濟與投資跟內地一脈相連，除了內房行業不振、地產商債台高築成為隱患，地方政府融資平台（LGFV）風險亦惹關注。上任兩周的中國財政部長藍佛安稱，加快推進新增國債的發行使用，用好新增地方政府專項債券資金，保持合理支出強度；同時從嚴落實一籃子化債方案，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。

他說，財政部將繼續貫徹實施積極的財政政策，並提高其效能，下一步財政部將加大工作力度，更好發揮專項債券帶動作用，並與有關部門「推動已出台的政策持續落地見效」，助企業「輕裝上陣」，促進經濟持續向好。

大行憂內房復甦緩慢 內地當局上月提出將今季增發國債一萬億元（人民幣‧下同），作為特別國債管理，令全國財政赤字將增至4.88萬億元，預計赤字率由3%提高到約3.8%。藍重申，增發國債是考慮到地方災後復原重建任務較重，又透露今年首3季預算執行「較好」，全國一般公共預算收入16.67萬億元，按年增8.9%，支出19.79萬億元，按年僅增3.9%；地方一般公共預算收入則按年增長9.1%。

然而，內地經濟今年疫後回復不似預期，中美角力亦令不少外資撤離。外媒訪問多間外資金融公司的要員，看淡內地的居多。摩根大通全球研究主席張愉珍指，幾年前內地股票被納入多隻國際指數成為吸引被動型投資的重要里程碑，但如今半數已撤出，內地資產已不再是外資的主流，「這不止是周期性現象，對很多投資者都是結構性的問題」。另外，買中國資產會面對美國的審查，基金尤其是退休基金要投資中國更麻煩。

品活（Pimco）董事總經理兼亞洲固定收入投資組合經理張冠邦稱，幾年前已減少對中國信貸的配置，主因是主要內房企業的動盪，以及這些公司的債務發行枯竭。他指，公司的投資變得更防守性和選擇性，其配置低於市場基準指數。現時難以評估受困內房企業價值能回復多少，要預測內地樓市何時復甦也甚具挑戰。

中國資產視作短炒機會 木星資產管理亞洲收入基金經理Jason Pidcock預料，內地的投資短期或有反彈，但難以持久，因政府刺激經濟能夠做的始終有限，貨幣貶值或為其中一項，但可能招致其他國家以提高關稅來報復。貝萊德亞太區安碩投資策略主管Thomas Taw亦同意，中國資產已被視作短炒機會，很難合理地長線增持，因未來幾年的增長速度正在放緩。

不過，並非所有外資唱淡，普徠仕國際股票投資總監Justin Thomson認為，負面情緒提供了逆向投資機會，「只要估值降至低位，以及市場情緒走至極端，投資者會一如以往多個周期般，再度返回中國。」

外資金融公司對中國的疑慮