冀東盟跨境電子支付納轉數快

「轉數快」12月4日起接通泰國的「PromptPay」，大大方便港人遊泰消費，金管局總裁余偉文透露，接下來會研究擴大「轉數快」在亞太地區的使用範圍，新加坡、馬來西亞、菲律賓和印尼都有較成熟的流動支付，東盟的經濟體亦正在商討多邊跨境電子支付網絡，「睇吓可唔可以擺埋我哋（香港）落去」。

m-Bridge擬明年推 金管局的金融科技決不僅「轉數快」，於央行數碼貨幣（CBDC）尤為着力。m-Bridge（多種央行數碼貨幣跨境網絡）是金管局與中國人民銀行、阿聯酋和泰國央行合作推進本幣交易的項目，余偉文稱，期望明年上半年推出「最簡可行產品」（MVP），應用場景應該集中在貿易結算，不會太多。

m-Bridge試驗項目除上述4家央行機構，還有近20家商業銀行參與（工行、中行在內地、香港和阿聯酋的分支算作6家）。他透露，可能再加一、兩個地區，但暫時不會加太多，因為最重要是讓m-Bridge「平穩邁出第一步」，若參與地區增加太多，一旦某地銀行或央行未準備好，反會影響項目信譽。

他續說，要磋商的議題包括支付的運作、「點樣擺流動性入去」，以及相關政策配套，因此「寧願慢慢試……不會一下子有好多流量、好火熱，穩定了再看下一步如何做」。

數碼港元續需研究 數碼港元方面，余偉文重申明年進行第二階段測試，探索新的應用場景，更深入鑽研首階段測試中較有潛力的應用，一是「可編程支付」，即特定條件履行後才會進行支付，「畀工人姐姐嘅錢淨係可以用嚟買餸，唔可以買衫」；二是如何支持代幣化資產；三是即時支付，但「其實轉數快已經做到，要睇吓數碼港元喺度係咪真係有獨特價值。」他表示，數碼港元仍有很多問題尚無清楚答案。