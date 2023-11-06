服務業通脹高 美減息言之尚早

上周五出爐的美國10月份新增非農業職位初值意外創2021年1月後新低，失業率及平均時薪漲幅放緩程度亦超乎預期，交易員預測明年5月減息機會率升至近五成。不過，金管局總裁余偉文指，就算息口差不多或者已經到頂，討論減息仍言之尚早，要想的是息口會在多長時間維持目前高位。

余指出，商品價格於計算美國通脹率的權重比以往低，服務業通脹卻有所加大，棘手之處正是薪酬跌勢仍不太快，而且權重大的住屋成本並無因為美國按揭利率近期不斷飆升而受壓，反而有所上升。他認為，聯儲局主席鮑威爾上周「不排除再加息」恐怕是其心底話，「市場Price-in緊可能出年年中減息，但你問我，我覺得太早去諗呢個問題」。

事實上，他表示，本屆國際金融領袖投資峰會主題是「駕馭複雜的環境」，比起去年的「超越不確定性」更進一步，因為所謂「不確定性」帶點臨時色彩，現在投資者面對的卻是通脹頑固地高企、環球經濟增長仍疲弱，尤其過去一年息口突然飆升且暫無回落迹象，「市場或金融機構哪裏會出現風險或危機，投資策略又有何需要注意？」

未見Call Loan潮 不過，余偉文不見銀行住宅按揭掀起一場「Call Loan潮」，上季負資產樓按宗數反彈至接近19年新高，與按揭成數較當年高有關。

他認為，政府「減辣」的成效尚待觀察，但業主的還款能力仍穩健，因為壓力測試多是按息口加3厘進行，比現時嚴格，按揭保險計劃下的90%樓按還有「自住」和「有穩定工作」等講求穩定的審核要求，因此9月底拖欠3個月或以上負資產個案佔整體樓按的比率「細到無可再細」，「既無違約迹象，為何銀行要主動放棄一筆長年期的穩定收益（按息）？」

不擔心失業率反彈 不少分析估計負資產不會打擊銀行的理據是本港上季失業率只有2.8%。余偉文不擔心內地經濟下行會令香港失業率反彈，指內地經濟增長約5%，主要經濟體當中只落後印度；出口固然不理想，但此乃全球現象，南韓和新加坡的跌幅也達到雙位數；本港重新通關和經濟復常較其他經濟體遲，因此尚有後勁。