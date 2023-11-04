新盤概況：澄天啟德海灣306伙今對戰 共收逾2500票

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天今日公開發售85伙，上午10時起於灣仔英皇集團中心2樓展開銷售程序，每名買家最多可購買兩伙。項目吸引大批南區家庭客，尤其是有年輕一族準買家入票認購，亦有不少來港專才及投資客支持。

消息指，項目昨日結束一連9日的收票期，最終截收逾500張入票，超額認購近5倍。而同日亦會以招標形式發售3伙連平台特色戶。該盤當天將以價單形式公開發售45伙一房戶及40伙兩房戶，折實入場費約440萬元。

長沙灣新盤擬下周上樓書 同日對撼的啟德海灣第1期，會分別以價單及招標形式出售212伙及6伙。消息指，該盤在過去8日的收票期，累接逾2,000張登記，以價單形式發售單位計，超額認購逾8.4倍。

路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨沽出兩伙減價貨，共套現3,009.5萬元。包括曾遭終止交易的2A座33樓H室，最新成交價1,337.1萬元，呎價約27,400元，較兩年半前賣平471萬元或逾26%。

另方面，再有市區舊樓重建項目獲批強制拍賣。何文田自由道4號舊樓獲土地審裁處批出售賣令，公開拍賣底價為3.55億元，據了解，該項目強拍申請由持有約94.44%業權的恒地提出。