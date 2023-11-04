簡訊一覽
●太古地產(01972)公布，截至今年9月底止第三季度旗下香港整體辦公樓物業租用率為93%，去年底為96%；其中太古廣場租金下調幅度達13%，太古坊整體租金下調幅度為8%。香港的零售物業方面，太古城中心及東薈城名店倉的租用率均為100%，太古廣場購物商場則為97%，內地各零售物業出租率介乎94至100%。另香港太古廣場6座上蓋工程已平頂，料今年落成。
●利記控股(00637)預期，截至今年9月底止半年將錄得虧損介乎約1,180萬至1,770萬元，較去年同期虧損約700萬元有所擴大，主要由於銷售噸數受到環球宏觀經濟環境不利因素影響而按年下跌約16.9%，以及金屬價格（尤其是鋅）下跌。
●泰加保險(06161)上月宣布暫時中止阿拉伯聯合酋長國的保險業務，直至取得相關批准及許可。泰加昨指，由於當地政府已更改許可規則，相關必要的當地登記程序未能在原有保險業務下完成，故決定不會繼續將阿聯酋子公司注入集團。同時，吳宇已提出辭任主席兼非執行董事，自昨日起生效。
●信利國際(00732)今年10月之營業淨額為14.23億元，按年增約0.9%；首10個月之營業淨額則為124.97億元，按年減約24.5%。
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