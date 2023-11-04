馬斯克：AI取代所有工作

人工智能（AI）技術的發展一日千里，愈來愈多人關注由AI引發的潛在問題。SpaceX行政總裁、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）認為，AI終有一日會取代所有工作，屆時「如果你想找一份工作來滿足個人需求，你仍可以這樣做，但AI能夠做到一切事情」。

他形容，AI是「歷史上最具破壞力的力量」，又謂「我們將第一次擁有比最聰明的人類更聰明的事物」，並再次表明AI的發展需要政府的干預，不同意「用不到1%的監管」放任AI發展。

ChatGPT考CFA肥佬 馬斯克亦是OpenAI的創始人之一，後者研發的AI語言模型ChatGPT近年引發AI熱潮，惟早於2018年已離開OpenAI。據報最近摩根大通與大學學者組成研究團隊，利用ChatGPT和GPT-4兩個AI模型進行「應考」特許金融分析師（CFA）考試，惟最終結果是不合格。研究顯示，ChatGPT在應對涉及大量選擇題答案的一級模擬問題時，犯了很多「基於知識的錯誤」；GPT-4也犯了同樣的知識錯誤，但沒ChatGPT那麼嚴重。