Coinbase收入勝預期 交易量縮52% 股價軟

在美國上市的加密貨幣交易所Coinbase公布，上季收入6.74億美元，高於市場預期的6.51億美元；經調整每股虧損0.01美元，少於預期的虧損0.53美元；惟交易量連續第二季下跌，故業績公布後股價受壓，周五早段曾跌3.01%，報82.05美元。

Coinbase營收及獲利主要來自交易收入，佔總營收43%。期內，交易量按年大跌52%至760億美元，低於預期的804.8億美元；零售交易量為110億美元，急挫57.7%；交易收入約2.9億美元，按年挫21%。Coinbase預計，第四季度的交易收入按季將持平，且有信心今年將能實現EBITDA轉正。

「薯條哥」罪成 最高可判110年 集團聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong透過視像參與香港金融科技周論壇時表示，香港證監會和金管局針對虛擬資產的監管清晰，令銀行可以加強加密領域的合作。當被問到會否考慮在港拓展業務，他指會考慮成本及收益等因素，才決定擴展到不同市場。

此外，弄得幣圈滿成風雨的FTX交易所創始人、有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried，遭美國曼哈頓聯邦法院陪審團判定7項罪名全部成立，將於明年3月宣判。若7宗罪刑期分開執行，現年31歲的「薯條哥」將面臨最高110年的刑期。