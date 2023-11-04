美非農職位僅增15萬個 道指照高開

雖然美國第三季經濟數據增長異常強勁，但最新的數據顯示就業市場出現疲軟迹象。美國10月非農就業職位增加15萬個，少過市場預期的18萬個；同月失業率更意外上揚0.1個百分點，達到3.9%。就行業而言，採礦及石油開採行業的失業率從一年前的0.8%，大幅上升至6.1%。

魯比尼憂經濟兩大風險 另外，10月美國居民的平均時薪按年增長4.1%，較市場預期升幅為低。人稱「末日博士」的經濟學家魯比尼表示，儘管美國整體經濟增長仍然強勁，但有兩大風險不容忽視。首先是經濟有「不着陸」的可能，即由於經濟增長保持強勁，導致核心通脹居高不下，迫使聯儲局不得不進一步提出加息，最終會變成過度收緊金融環境，並將美國推入衰退。

第二大風險則是來自以巴衝突，事件可能會擴大牽連到伊朗等主要石油生產國，導致油價飆漲多達50%，重演上世紀70年代那樣的能源行業及物價衝擊，進而引發經濟衰退。

美股3大指數周五早段向好，道指曾升232點，報34,071點；標指升37點，報4,355點；以科技股為主的納指升116點，報13,410點。

Expedia季度盈利倒退11% 企業消息方面，旅遊預約平台Expedia於截至9月底止一季收入為39.29億美元，按年增長8.56%；純利按年倒退11.82%至4.25億美元，惟仍好過市場的預期。Expedia維持全年收入增長雙位數的預測，並公布了50億美元的股份回購計劃，刺激其股價於周五早段曾漲18.2%。

另一旅遊平台、此前被揭發「拖數」延遲支付合作酒店、旅館房費的Booking.com亦公布業績，上季收入按年大增21.29%至73.41億美元；淨利潤亦大升50.72%至25.11億美元。

公司管理層於業績會議上解釋，此前的延遲付款予合作夥伴，是因為7月初公司的財務及支付平台升級所致，現時已清理相關的積壓支付；公司亦計劃向遭長時間拖數的合作方提供補償。該公司股價曾跌2.6%。