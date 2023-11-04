Apple收入跌足4季

Mac機銷售挫33% 靠iPhone新機撐 全球上市公司市值一哥的蘋果公司（Apple Inc.）放榜，截至9月底止的第四財季，收入按年跌0.71%至894.98億美元，跌足4季，創2001年科網泡沫以來最長跌浪。不過，全靠9月有iPhone 15系列新機開賣，令營收佔半壁江山的iPhone分部力保不失，按年升2.76%，按季升10.42%，達438.05億美元的季度新高。Apple股價周五開市早段跌2.37%，報173.35美元。

上財季純利增10% 業績公告顯示，Apple上財季純利有229.56億美元，按年增長10.78%；每股盈利按年升13.95%，至1.46美元；整體毛利率為45.2%，較市場估計的44.5%為好。

Mac機是期內「佗衰家」的產品，收入按年急跌33.83%至76.14億美元，遠低於市場預期的87.7億美元，惟行政總裁庫克（Tim Cook）強調，本周推出的M3 Macbook Pro和iMac等新產品，可帶動相關業務下季有所改善。

iPad收入上財季亦跌10.18%至64.43億美元；另包括無線耳機、智能手錶等的穿戴設備及家居產品收入跌3.39%至93.22億美元。

不過，涵蓋iCloud、Apple Music及AppleCare等項目的服務收入，卻連續3季破頂，期內進帳223.14億美元，按年及按季分別升16.29%和5.19%，其中Apple TV+、Apple News等產品的活躍訂閱量有約10億，相關毛利率亦企穩在70%之上，有70.9%。

大中華生意存挑戰 至於按地區劃分，包括內地、香港及台灣的大中華區收入，銷售前景存在挑戰。事關收入按年跌2.49%，按季減4.27%至150.84億美元，遜預期的170億美元。首席財務官梅斯特里（Luca Maestri）直言，內地一直是全球競爭最激烈的市場，估計情況未來還會持續。美洲則是按年及按季收入齊升的唯一地區，升幅分別為0.77%及13.37%。

另要留意的是，Apple貴為「股神」巴菲特投資旗艦巴郡的頭號持倉，上季持有現金及等價物，以及可隨時變現的有價證券資產的規模，分別按年上升26.72%及28.11%，至299.65億美元及315.9億美元；另上財年普通股回購規模為775.5億美元。截至9月底止手頭現金為1,621億美元，繼續是數一數二「多錢」的美國企業，反映庫克理財有道。

Apple上季業績摘要