馬士基降全年盈測 預告削萬人慳開支

隨着疫情過去，運費下跌，加上海運競爭日趨激烈，全球航運巨企馬士基（Maersk）公布，第三季盈利和營收均大降，將全年的盈利預測下調至原預計介乎95億至110億美元區間的下方水平，同時宣布將裁員一萬人，以應對運費下降和集裝箱航運需求低迷的困局。

去季純利插94% 該集團季度純利5.21億美元，按年跌94.1%；收入按年跌46.7%至121.29億美元；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）跌至18.78億美元，較去年同期的109億美元大跌近83%，但勝市場預期的18.1億美元。

集團行政總裁Vincent Clerc表示，行業正面臨着需求低迷、價格回歸歷史水平和通脹壓力的新常態。該公司目標是將員工人數從今年1月的11萬人，減少至10萬人以下，這樣明年將可節省開支6億美元。集團又預計，今年全球貨櫃貿易量可能跌0.5至2%，基於未來不確定性，集團已減少今、明兩年的資本開支，並正檢討是否在明年繼續股份回購計劃。