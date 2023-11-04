富衛首3季新業務價值增21%
保險企業富衛集團公布，按固定匯率計，首3季新業務銷售按年增長22%至12.53億美元；新業務價值（NBV）按年增長21%至7.24億美元。
港澳受惠內地客重臨
集團行政總裁執行董事黃清風表示，今年是富衛10周年，新季度再次錄得強勁的雙位數字增長，表明以數碼賦能的模式和以客為先的承諾取得成效。新業務增長反映隨着內地訪客重赴港澳後帶來持續經濟復甦；泰國和柬埔寨的NBV錄得顯著增長；新興市場分部的NBV除了在越南市場承壓之外，亦實現非常強勁的增長。黃又指，隨着中產階級擴張和數碼化的普及，富衛在亞洲不斷發展的保險業務中會繼續保持優勢，未來集團將持續致力縮小亞洲巨大保障缺口。
此外，同業友邦保險(01299)按固定匯率計（下同）之第三季NBV為9.94億美元，按年增35%，主要由內地、香港、東盟和印度業務錄雙位數字增長所推動；首3季NBV已超過去年全年按固定匯率基準計算的表現。
友邦上季NBV利潤率為51.2%，按年收窄7個百分點；年化新保費19.38億美元，按年增54%。首3季計，NBV按年增36%，至30.23億美元，NBV利潤率收窄5.3個百分點至50.9%；年化新保費59.22億美元，按年增51%。上季中國業務NBV增長逾20%；內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔香港業務上季NBV的一半，與上半年水平相若。
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