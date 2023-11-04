富衛首3季新業務價值增21%

港澳受惠內地客重臨

集團行政總裁執行董事黃清風表示，今年是富衛10周年，新季度再次錄得強勁的雙位數字增長，表明以數碼賦能的模式和以客為先的承諾取得成效。新業務增長反映隨着內地訪客重赴港澳後帶來持續經濟復甦；泰國和柬埔寨的NBV錄得顯著增長；新興市場分部的NBV除了在越南市場承壓之外，亦實現非常強勁的增長。黃又指，隨着中產階級擴張和數碼化的普及，富衛在亞洲不斷發展的保險業務中會繼續保持優勢，未來集團將持續致力縮小亞洲巨大保障缺口。