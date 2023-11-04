蔚來股價漲５％ 傳裁員一成

雖然車企競爭轉趨激烈，但內地行業組織對前景仍保持樂觀。中國乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）綜合預估，10月新能源乘用車廠商批發銷量為89萬輛，按年增長32%，按月增長7%；首10個月累計銷量680萬輛，按年增長36%。

乘聯會秘書長崔東樹表示，受到高基數和各國補貼政策退出的影響，今年世界新能源乘用車開局偏弱後逐步走強。他又指，環球新能源汽車首9個月累計銷量984萬輛，按年升42%；第三季內地市佔率達65%，由於中國產業鏈強勁，形成境內市場和出口的雙增長。