蔚來股價漲５％ 傳裁員一成
內地電動車價格戰未停，再有車企出血！造車新勢力之一的蔚來(09866)據報將進行裁員，其創始人、董事長兼首席執行官李斌於昨日收市後發內部信證實消息，指公司將減少約10%崗位，本月內完成。該公司昨日收升5.68%，報61.4元。
內地新能源車料多賣32%
雖然車企競爭轉趨激烈，但內地行業組織對前景仍保持樂觀。中國乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）綜合預估，10月新能源乘用車廠商批發銷量為89萬輛，按年增長32%，按月增長7%；首10個月累計銷量680萬輛，按年增長36%。
乘聯會秘書長崔東樹表示，受到高基數和各國補貼政策退出的影響，今年世界新能源乘用車開局偏弱後逐步走強。他又指，環球新能源汽車首9個月累計銷量984萬輛，按年升42%；第三季內地市佔率達65%，由於中國產業鏈強勁，形成境內市場和出口的雙增長。
另據外媒報道，由於歐洲市場對電動車需求放緩，德國汽車製造商福士汽車（Volkswagen）將繼續延遲於東歐建造電動車電池工廠的計劃。
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