華中小服務業景氣遜預期

上月財新PMI升幅放緩 新訂單10個月最少 儘管內地當局不斷發聲為金融市場以至中國經濟「護航」，但臨近年底服務業企業情緒愈趨不穩。中小型企業為主的財新中國服務業採購經理指數（PMI）於10月報50.4，仍保持在50以上的擴張區間之際，行業經營預期指數卻降至2020年4月來新低，受訪企業表明擔心市況持續疲弱。不過，A股在公募基金出手自購捧場、中企紛紛預告回購股份後，滬深3大指數周五齊齊上漲，外資經滬深股通更連續兩日淨買入，共掃入價值近百億元（人民幣•下同）的A股。

受惠十一長假，10月財新中國服務業PMI按月微升0.2個百分點，但因日前出爐的財新中國製造業PMI回落，拖累綜合PMI下跌0.9個百分點，僅險守50水平，創年內新低。值得留意是，同月服務業活動增速放緩，受訪企業普遍指與需求相對疲弱有關，尤其是新訂單量，為10個月來新低，導致企業用工規模更形審慎，業務積壓指數亦為1月後最顯著。

發改委冀擴消費需求 財新智庫高級經濟學家王喆認為，服務業市場景氣度明顯弱過預期，部分成本壓力已傳導至收費端，同時業內企業家擔憂經濟前景，惟製造業比服務業的景氣更顯弱勢。綜合而言，就業連續兩個月收縮，目前經濟恢復基礎仍不穩固。

上月外貿指標也延續按年跌勢，全球貿易金融科技平台XTransfer與中國貿促會商業行業委員會昨公布10月中國外貿出口先行指數為72.93，按年減1.11，比9月則略升0.53。

不過，政策層面上，繼中央決定增發萬億元國債後，國家發改委官員揚言，將擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本面。

中證監研增引資力度 中國證監會亦向內媒放風將繼續研究尚未推出的政策舉措，「成熟一項、推出一項」，重磅措施包括推出《資本市場投資端改革行動方案》加大中長期資金引入力度、提高基金等中長期資金參與資本市場的積極性；推出定向可轉債重組規則，滬深交易所正研究完善重組「小額快速」審核機制；加強債市投資端改革，進一步拓寬不動產投資信託基金（REITs）試驗範圍；打造一流投行等。

A股漲 外資掃貨71億 A股市況方面，未受中國人民銀行過去一周透過逆回購累計「收水」9,260億元的影響，11月開局首周續企穩，滬綜指、深成指及深圳創業板指數昨各升0.71%、1.22%及1.47%，收報3,030點、9,853點及1,968點，兩市主板成交逾8,000億元，按日增半成，滬深股通全日錄淨買入71.08億元，規模為9月22日後最多；滬綜指、深成指及深圳創業板指數本周分別累升0.43%、0.85%及1.98%，連漲兩周。

人民幣中間價報7.1796兌每美元，按日僅升一點子，在岸人民幣下午4時30分收升53點子，為逾一周新高。

中國財新服務業PMI差過預期