全球豪宅價年漲2% 港仍挫

全球豪宅樓價有復甦的迹象，惟香港仍繼續下跌。萊坊昨發表2023年第三季全球豪宅指數顯示，截至今年9月底的12個月，全球主要城市平均豪宅樓價按年上升2.1%，較第二季的升幅約1.6%為高，當中有約67%城市樓價按年向上。惟在高息環境影響下，今年第三季香港的豪宅樓價按季仍下跌約0.6%；按年跌幅更達1.7%，在該全球豪宅指數榜排名第36，表現明顯較內地多個城市遜色，亦跑輸全球排名第33位的新加坡。

綜觀該指數覆蓋46個市場的豪宅樓價走勢，第三季有約63%的城市豪宅樓價按季上升，有11個城市樓價下跌，已較第二季的14個城市為少，香港正是錄得按季跌幅的11個城市之一。

馬尼拉貴21%最多 再看第三季豪宅樓價按年升幅最大的城市是菲律賓馬尼拉，按年升21.1%；排在次席的阿聯酋杜拜按年升15.9%。另內地多個城市豪宅樓價上升，其中深圳按季及按年分別漲約2.5%及1.2%；上海樓價按季升約4.5%，按年更漲達10.4%且全球排名第3位。

新加坡回落0.8% 至於按年跌幅最大的城市為美國三藩市，跌幅9.7%，其次為德國法蘭克福及加拿大多倫多，分別跌5.4%及5%。期內新加坡樓價亦向下，按季及按年跌幅分別約2.6%與0.8%，主因是該城市大幅增加外國人買樓印花稅所致。

該報告認為，情況反映出雖然按揭利率大幅上升，但全球樓市出現趨向穩定的迹象，通脹和利率風險的不確定性繼續對全球樓市各個層面產生壓力，包括豪宅市場，並且可能會限制中期樓價增長。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港豪宅樓價表現繼續受高息環境影響而出現下跌情況，惟跌幅已不斷收窄。政府最新公布的施政報告提到，將海外買家的印花稅減半，以及對外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排，將會吸引海外買家重返本港豪宅市場，預料對豪宅樓價有刺激作用，未來一季豪宅樓價跌幅有望進一步收窄。