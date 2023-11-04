港股升兩周 料月中減印花稅

本港股市周五做好，恒生指數收升433點，連升兩日，並收復20天線，全周計升265點或1.52%，兼連升兩周。港府早前宣布下調股票印花稅至0.1%，修例草案預期將於本月15日在立法會恢復二讀辯論，香港聯交所預計最早於11月17日實施調整印花稅稅率，而確實的生效日期將稍後再通告。

恒指昨日高開175點之後，全日反覆向上，最多曾升498點，收市報17,664點；國企指數收報6,052點，升141點或2.39%；科技指數收報3,937點，升123點或3.25%。

不過，打工仔的強積金（MPF）又蝕錢！積金評級指，強積金10月投資虧損約278億元，相當於每名成員平均蝕5,900元，以其基金表現指數計算，投資虧損約2.56%；今年首10個月之累計虧損約308億元，相當於每名成員平均蝕6,600元。計入供款後，估算截至10月底，本港強積金總資產約1.06萬億元，相當於每名成員平均帳戶結餘約22.66萬元。

另外，香港聯交所經內部審查後發現，由於計算方法不準確，在過去8年，約350家上市發行人繳付的上市年費與應繳費用出現誤差，其中多付的金額總額約為600萬元，少付的金額總額約為300萬元，正在聯繫所有被多收費用的發行人，安排退款，但不打算追收任何少收的費用。