減辣難解救 樓價冧3周

二手樓價指數續尋底

上月蝕讓百五宗 將軍澳重災 施政報告宣布減辣後二手樓價持續回落，一份反映主要二手屋苑樓價走勢的指數連跌3周，今年已經累積下挫約1.98%。事實上，不少業主看淡後市低價出貨，單計10月市場已出現至少150宗帳面低於購入價的「蟹貨」成交，料屬近年高位，其中，將軍澳二手市場錄得至少25宗最多，期間個別買賣損手幅度亦高逾40%。

上述的中原城市領先指數按周再跌約0.63%至153.67點，屬逾6年半新低，3周共挫約2.13%，較今年4月高位更跌約8.75%。而其餘3項整體樓價指數今年同見向下，期內大型單位跌幅約4.44%。分區方面，新界西樓價指數按周跌約1.59%最多，今年跌幅約2.74%，而同期九龍下挫約3.06%，新界東則跌約2.6%。相反，港島今年仍錄約1.98%的升幅。

珏堡虧損幅度四成 樓價跌勢未止，更多業主寧願止蝕離場。綜合市場資料，9月市場出現至少錄129宗帳面低於購入價的二手轉讓個案，上月再增約16%，期內蒸發的樓價金額逾兩億元。辣招限售期上月下旬起才縮短至兩年，整月仍以2019年入市、持貨約4年的跌價成交最多，佔整體約26.7%，其次是2018年入市的轉讓也佔約24%。

虧蝕賣樓幅度繼續擴大，上月出現至少兩宗低過購入價逾40%的低價成交，包括屯門上源及九龍塘珏堡單位。北區高爾夫‧御苑7座兩個迷你單位，市傳分別低入貨價約39.7%及約36.9%沽出，其中一伙低層戶做價更跌至270萬元，料為項目新低。

藍籌屋苑九成損手 近期將軍澳二手交投稍為升溫，只因業主「肯蝕」，貶值成交為各區中最多。當中逾半數屬日出康城屋苑，跌價幅度約1.5至19.2%，其中SEA TO SKY第3座一個高層單位，持貨不足3年，減辣後即售1,600萬元，期內樓價帳面貶值約380萬元，跌幅最為顯著。而屯門二手屋苑都出現至少18宗同類跌價成交。

以往樓價及交投量最「穩陣」的10大藍籌屋苑，10月內有9個都錄蝕讓，荔枝角美孚新邨及沙田第一城期內各錄約4宗同類個案，沙田第一城2座低層兩房戶，上月成交價跌至398萬元，約5年帳面貶值約25.6%。

內地客1868萬購峻源 踏入11月市場續錄貶值買賣，內地專才「慳稅」之餘，再搶蝕本貨。中原胡耀祖指，馬鞍山峻源2座中層A室，實用面積約1,184方呎，開價約1,950萬元，同類買家見政府放寬海外人才置業稅，議價後以1,868萬元購入，呎價約15,777元，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約123萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙2座高層F室一房戶，實用面積約378方呎，減價50萬元後，以510萬元沽出，呎價約13,492元，約7年帳面跌價約11%。

移民盤再錄平價成交。祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層B室套三房，原業主有意移民，以475.25萬元沽貨，呎價約7,544元。

10月大幅貶值二手成交