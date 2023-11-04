港私營經濟近一年最弊

政府本年赤字料增至1316億 香港經濟景氣仍然疲弱！標普全球公布，經季節調整後，10月香港採購經理指數（PMI）跌至48.9，低過9月的49.6，創近一年低，並連續4個月低過50盛衰分界線，反映私營經濟景氣再度轉差。接受標普訪問的企業更憂慮經濟的不確定風險升溫，加上業務競爭力不足，悲觀情緒更為強烈。另有會計師行預計，港府今個財政年度赤字進一步增加至1,316億元。

內地新增訂單跌幅擴大 對於企業縮減經營活動，標普表示，主要是私營企業新增訂單量持續減少，特別是來自內地的訂單跌幅按月擴大，幸而整體的外貿訂單量已經回穩。企業減產幅度是一年最大，製造業的跌幅最為明顯，但整體仍算溫和。

隨着新訂單與產量緊縮，企業減少採購，相關跌幅乃去年4月以來最急，令庫存水平由升轉跌，反映企業正努力在需求減弱下消耗額外庫存；私營企業暫不填補僱員離職空缺，令10月就業水平略為下跌。

成本高企 恐削投資招聘 值得留意的是，原材料價格、運輸成本及員工薪資都上升，導致投入成本持續高企，遠高於長期平均值，反映價格通脹加劇，當中以批發及零售業首當其衝，服務業緊隨其後。不過，私營企業為了保留客戶及推動銷售，公司向客戶轉嫁成本的幅度變得有限。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡警告，私營企業利潤受壓的情況，指整體投入成本通脹進一步超越產出價格升幅，可能造成投資和就業削減，對企業年底業績增長難以樂觀；又指市場需求必須在未來數月好轉，才能重續企業的產出增長和經營信心。

私營企業對於未來一年的前景更悲觀之際，有會計行估計，截至明年3月底止本財政年度（即2023/24年度）赤字或高達1,316億元，超越上年度的赤字1,223.38億元之餘，亦遠高於港府最初估算的赤字544億元，主要原因是賣地收入較低；並且估算到明年3月底財政儲備會下降至7,032億元，較今年3月底的8,348億元縮近16%。

宜檢討稅務優惠吸企業 早前施政報告提出多項措施以支持本港經濟，當務之急乃提升香港競爭力及鞏固國際金融中心的地位。該會計師行建議全面檢討稅務優惠，包括對在港設立地區總部的企業，以及在港設立並具有經濟實質的環球貿易公司，稅率減半至8.25%，以進一步推廣香港作為區域商業樞紐。

政府重提「資本投資者入境計劃」，即投資移民，細節仍有待公布，該行建議允許申請者通過其個人實質擁有的主體，來持有按這計劃進行的投資，從而使該主體可被視為家族投資控股工具（FIHV）並有機會獲得由單一家族辦公室在港管理的FIHV所適用的利得稅豁免，以吸引單一家族辦公室和更多新資金落戶香港。另建議政府界定綠色產業，為合資格企業提供優惠稅率。

香港PMI近月表現疲弱