二手低價：柏傲莊首錄蝕讓 3年輸12%

息口高企，二手樓市短期內難有起色，不少近年入市半新盤業主不想「夜長夢多」，寧願蝕本離場。沙田大圍站上蓋柏傲莊一房戶減價至695萬元成交，約3年帳面貶值約12%，料為項目首宗損手個案。

中原劉俊杰表示，上述為柏傲莊II的7A座中層F室，實用面積約345方呎，放盤時叫價730萬元，減價35萬元後，獲上車客承接，呎價約20,145元。原業主於2020年以790.2萬元買入，持貨約3年帳面蝕讓約95.2萬元。

香島貶18%賣予內地專才 內地專才慳稅入市。中原冼子明指，筲箕灣香島2座低層D室，實用面積約695方呎，內地來港6年的專才人士，原先租住九龍物業，減辣後即時睇樓，以1,095萬元入市，呎價約15,755元。原業主2017年以1,346萬元買入，約6年帳蝕251萬元，期內樓價貶值約18.6%。

特色單位跌勢亦明顯。市場消息透露，九龍塘逸瓏一個地下特色戶，市傳連車位剛以3,900萬元售，呎價約3萬元，約12年帳面貶值12.6%。元朗曉門雙號屋複式戶，市傳只售968萬元，呎價約7,435元，約5年帳蝕約70萬元。

寶峰園銀主低市價15%售 銀主都加快低價出貨。中原楊文傑稱，鰂魚涌寶峰園C座低層4室兩房戶同類放盤，實用面積約632方呎，累減93萬元，終以685萬元沽出，呎價10,839元，較市價低約15%，新買家為上車客。

美聯鍾家豪指，荃灣翠豐臺3座高層G室，實用面積約446方呎，單位曾多次承按或貸款，銀主上周叫價580萬元，表明「有票」可再有額外議幅，最新以558萬元售出，呎價約12,511元，低市價近10%，較原業主2017年購入價帳面僅高約8萬元。