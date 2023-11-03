YOHO WEST 長沙灣新盤月內出擊

他指，目標於本月中上載項目樓書，定價參考區內的Wetland系列項目及鐵路沿線樓盤。政府近日公布的北部都會區行動綱領，為新界西發展帶來明確方向，料項目可吸引追求交通便利的客群及區內換樓客。同系的馬鞍山雲海別墅昨以6,466.3萬元招標沽出Plumeria Avenue 3號洋房，呎價約23,004元。項目過去一個月內累沽8座洋房，套現近5億元。

澄天8日超購近5倍 長沙灣西洋菜北街重建項目為恒地季內首個全新盤，主打一房及兩房戶型，佔全盤供應逾一半。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目由兩座住宅大樓組成，提供492伙，部署最快本月下半月或下月初推售。

他指，樓盤毗鄰主教山，可遠眺獅子山，定價將參考太子及長沙灣一帶住宅，項目預計關鍵日期為2025年9月30日。同系的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨修改兩張價單，將12個兩房戶定價劃一下調5%。

價單顯示，該批單位實用面積473方呎及474方呎，經調整後，折實價659.09萬至682.71萬元，折實呎價13,934元起。該同系鰂魚涌THE HOLBORN昨以494.98萬元售出B座11樓B8室，呎價約22,097元。

該集團副主席楊政龍表示，澄天昨再錄特色單位成交，為5樓B室平台戶，實用面積247方呎，成交價逾459萬元，呎價18,600元。該盤累計已錄3宗特色戶成交。項目今日下午4時截票。

他續指，施政報告提出外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排，吸引大批專才參觀啟德海灣示位。為配合項目銷售部署，中原地產及中原按揭為買家提供置業按揭優惠。