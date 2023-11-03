迪士尼斥671億併購Hulu

美國上市娛樂巨企迪士尼（Walt Disney Company）宣布，昨日正式展開以86.1億美元（約671億港元）收購有線電視龍頭康卡斯特公司（Comcast）旗下NBCUniversal持有的葫蘆網（Hulu）33%股權，將於12月1日完成這項併購交易，全資擁有Hulu。按交易作價計，整家Hulu的估值高達275億美元（約2,145億港元）。

迪士尼指出，這宗併購將「推進迪士尼的串流目標」，與此同時，迪士尼正致力增加旗下Disney+串流服務的訂戶數量。截至7月，Hulu共有4,800萬訂戶，以轉播福斯（Fox）和ABC的廣播節目以及提供《大熊餐廳》（The Bear）等原創節目聞名。

Netflix廣告版訂戶增兩倍 另一美國上市串流媒體平台Netflix，近年積極打擊密碼共用政策，又推出廣告版訂閱方案，成功推動客戶增長。公司披露，旗下廣告版訂閱方案在全球累計已有1,500萬名每月活躍用戶，較5月數字增兩倍。