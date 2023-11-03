Airbnb收入展望保守 股價挫

跨國民宿短租平台Airbnb公布截至9月底止的第三季業績，營業收入勝預期，有33.97億美元，按年升17.78%，惟該企卻因應環球經濟不景氣及地緣衝突等因素，估計第四季的節日旺季收入僅介乎21.3億至21.7億美元，展望偏向保守。消息連累Airbnb股價周四開市早段跌3%，報115.77美元。

上季純利341億 房價漲 業績公告顯示，Airbnb上季純利為43.74億美元（約341億港元），若撇除一次性所得稅收益，純利按年升33%至16.1億美元。期內經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）則有18.34億美元，按年增25.87%。

上季Airbnb的「夜晚留宿和體驗預訂量」（Nights and Experiences Booked）按年升13.54%至1.132億次，同期總預訂金額（GBV）亦年增17.3%至183億美元，平均每日房價（ADR）較去年同期上漲3%，達161美元。其中北美地區的ADR按年跌1%，而亞太地區，以及歐洲、中東和非洲（EMEA）則有所回升。

亞太業務達疫前水平 該企提及，其亞太地區業務已經完全恢復至疫情前水平，第三季度的總過夜數量較2019年同期升23%，同時台灣、菲律賓、泰國、香港和印尼等地的出發預訂總夜數按年增加逾30%。

至於拉丁美洲則是上季增長最快的地區，「夜晚留宿和體驗預訂量」按年升24%，更較2019年同期翻一番。截至9月底止，公司的自由現金流為13.1億美元，按年升36.74%。

不過，該企預計第四季的預訂日數增長將較今年第三季放緩，ADR亦只會按年微升。