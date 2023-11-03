日本擲8700億谷經濟 Yen價升

日本政府加碼谷經濟，首相岸田文雄宣布，政府將斥資逾17萬億日圓（約8,700億港元）用於包括減稅的一系列措施刺激經濟，以應對通脹上升對經濟構成的打擊。新計劃最關鍵的部分在於總值3.5萬億日圓的所得及房屋退稅，以及超過一萬億日圓的低收入家庭援助，也包括將補貼延至明年4月底，以紓緩汽油、電力、天然氣價格上升對民生的影響。日圓匯價昨日回升近0.4%，兌每美元約150.39；兌港元為5.2算。

紓緩通脹對生活成本壓力 岸田指出，日本看到近30年來首次進入新經濟階段的機會，現在的關鍵是加強企業的盈利能力，同時為薪金增長帶來動力。為了資助上述部分支出，日本政府將為本年度編列13.1萬億日圓的補充預算。

據報日本政府本次大灑金錢，與過去逾一年以來當地通脹一直維持在2%的官方目標之上，加重人民生活成本的壓力有關。根據調查，岸田的支持率已跌至上任以來最低。

同處亞洲的南韓在食品成本上升下，通脹升至7個月以來高位，10月消費物價指數按年升3.8%，高於前值和市場預期的3.7%和3.6%；按月升幅雖放緩至0.3%，但仍高於預期的0.15%，且已連升4個月。南韓財長秋慶鎬亦謂，通脹回落速度可能較之前所預期緩慢。

另澳洲9月總出口額按月跌1.4%，扭轉8月按月升4%的趨勢；經季節性調整後，9月商品及服務貿易順差按月收窄33%至67.86億澳元，為2021年3月以來最低，也顯著少於市場預期的95億澳元。

英息不變 揚言維持緊縮 英倫銀行維持利率在15年來的高位5.25厘不變，符合市場預期，也是連續第二次暫停加息。為了遏止通脹，英國自2021年12月到今年8月連續加息14次。行長貝利表示，高利率令通脹正在下行，但貨幣政策要維持緊縮，以確保通脹率持續降至2%的目標。本月雖然不加息，但央行會密切監察情況，有需要時會加息。

當地9月通脹率為6.7%，有分析員指出，相較美國，英國的經濟增長仍然疲弱，就算通脹稍高也難以再加息，但減息之路可能較為漫長。