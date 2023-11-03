內地逾30家城投公司提前償債150億

中國地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司）急於化解債務困境，昆明軌道運輸集團旗下昆明地鐵的欠薪回應早前已獲證實，足見即使背靠昆明市國資委為主要股東，但昆明地鐵擺脫缺錢連帶拖累擬建工程等問題並非易事，以致近月地方政府加速發行近萬億元（人民幣‧下同）特殊再融資債，單計10月包括雲南在內的逾30家城投公司提前兌付債券規模更逾150億元，擴至9月的兩倍多。

重點化解地方債務風險

不過，城投平台回購舊債亦非一帆風順，因部分在岸投資者仍視之為優質資產。自今年8月以來，城投債認購倍數明顯抬升，縱使有些城投債發行利率一再下調，但市場認購熱情持續升溫，因城投債頭頂中央政治局會議7月底提出一籃子化債計劃的光環。中國人民銀行及國家外匯局昨召開會議，會議亦提及要重點做好金融支持地方債務風險化解工作，推動金融穩定立法，加速金融穩定保障基金建設。