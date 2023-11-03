內地逾30家城投公司提前償債150億
中國地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司）急於化解債務困境，昆明軌道運輸集團旗下昆明地鐵的欠薪回應早前已獲證實，足見即使背靠昆明市國資委為主要股東，但昆明地鐵擺脫缺錢連帶拖累擬建工程等問題並非易事，以致近月地方政府加速發行近萬億元（人民幣‧下同）特殊再融資債，單計10月包括雲南在內的逾30家城投公司提前兌付債券規模更逾150億元，擴至9月的兩倍多。
重點化解地方債務風險
不過，城投平台回購舊債亦非一帆風順，因部分在岸投資者仍視之為優質資產。自今年8月以來，城投債認購倍數明顯抬升，縱使有些城投債發行利率一再下調，但市場認購熱情持續升溫，因城投債頭頂中央政治局會議7月底提出一籃子化債計劃的光環。中國人民銀行及國家外匯局昨召開會議，會議亦提及要重點做好金融支持地方債務風險化解工作，推動金融穩定立法，加速金融穩定保障基金建設。
對於周二即月結日的銀行間市場資金面突然緊張，一度出現隔夜回購利率飆至50厘的罕見情況，據報內地監管機構要求參與機構解釋高息借錢原因，並反覆提醒各方對金融流動性風險管理需保持高度警惕。
人行續稱，重點工作任務包括因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房企合理融資需求。
人民幣中間價結束9連升
然而，佳兆業集團(01638)全資附屬佳兆業集團（深圳）據報在10月下旬，已新增7條被執行人訊息，涉及金額逾36億元，該附屬在香港高等法院的清盤呈請及撤銷申請聆訊，於上月再獲押後至明年2月6日。
人民幣中間價昨日報7.1797兌一美元，按日跌19點子，創逾半個月新低，結束9日升勢；在岸價曾報7.3186，離岸價報7.3329。
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