中國藥企搶灘 華東「利魯平」獲批
中國藥企早就對GLP-1減肥藥市場虎視眈眈，尤其是諾和諾德6月已「殺到家門」在內地申請用「司美格魯肽」減肥。迄今先拔頭籌的是深圳上市的華東醫藥，問題是其「利魯平」成分乃「利拉魯肽」，缺點是得每天注射。
信達新藥擬年底註冊
在GLP-1減肥藥大賽中較領先的港股乃信達生物(01801)。該企以「瑪仕度肽」應戰，已於5月到達高劑量組（9mg）II期臨床研究達到24周的首要終點，於中重度肥胖患者「顯示出媲美減重手術的強勁療效及良好的安全性」，預期年內有48周的數據，並啟動同劑量III期註冊臨床研究。以6mg劑量治療肥胖與二型糖尿的III期註冊臨床研究正在進行，擬今年底至明年初提交治療肥胖的首個新藥上市註冊（NDA）。
信達昨公布，上季總產品收入超過16億元人民幣，按年增長逾45%。
藍籌藥企亦不遑多讓，其中石藥另有「TG103注射液」，中期報告提到處於治療減重的「關鍵臨床試驗」。中生製藥(01177)以「GMA106」參賽，10月中宣布它獲國家藥監局受理開展Ib臨床試驗，旨在確認更高劑量在超重和肥胖人群中多次給藥的安全性和耐受性，以及II期臨床試驗，以探索不同劑量和長期給藥治療24周和36周後的初步療效。
另外，翰森製藥(03692)亦有「孚來美」醫二型糖尿，但未提到會否跨界用於減肥。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：