減肥藥銷售望7800億

Wegovy首9月收入241億 帶挈諾和市值冠歐股 減肥藥成為繼人工智能（AI）後又一資金勝地，諾和諾德（Novo Nordisk）更藉此取代法國奢侈品巨頭LVMH成為歐股市值「一哥」，這家丹麥藥廠周四公布上季按年多賺56.04%至224.78億丹麥克朗（約251.2億港元），王牌減肥藥Wegovy收入首9個月折合241.46億港元，同時宣布供應仍受限制，難怪高盛早前調高長期體重控制藥物銷售額的預測，現估計2030年之前年銷額會達到1,000億美元（約7,800億港元）！

諾和諾德的減肥藥的成分是「司美格魯肽」（Semaglutide），它是一種GLP-1類似物，「一雞三味」造出一款口服藥Rybelsus和兩款注射式藥物Wegovy和Ozempic，其中Wegovy的定位是減肥，9月底季度相關收入按年飆7.33倍至96.48億丹麥克朗，對總收入增量的貢獻接近65%。Rybelsus及Ozempic上季生意額為284.08億丹麥克朗，按年增長46.42%。

高盛：減重藥市場大爆發 Wegovy已於9月25日在本港註冊，5款不同劑量的產品全部要有醫生處方才可在藥房購買。要留意的是，官網表明它在協助12歲或以上過重或癡肥人士的角色，乃配搭「降低卡路里的膳食計劃」和「運動增加」，即離不開「減肥須忍口做運動」的定律。零售巨頭沃爾瑪上月提到Wegovy之類減肥藥令食品銷售少許受壓，要研究消費者行為的變化。

高盛分析師Chris Shibutani表示，減肥藥生產商的挑戰在於較難服用，就算Wegovy每周只需打一次。不過，這種長期體重控制藥物的市場正處於爆發點，潛在需求增長強勁，有望問鼎史上收入最高的藥物，其根據包括今年的《世界癡肥年鑑》估計2035年前全球過半人口過重，並估計2030年之前有90%僱主會把抗癡肥藥物納入保險，以及平均用藥12個月，同時看好它在兒童的潛力。

禮來參戰 料奪逾三分一市佔 禮來的GLP-1藥物「替爾帕肽」（Mounjaro）暫時像Ozempic和Rybelsus用來醫二型糖尿，惟公司7月下旬公布，該藥在治療減肥的測試平均減重26%（同樣要調整生活習慣），為同類療法後期臨床測試最強的數值，因此被視為Wegovy未來最大勁敵，澀谷估計2030年前可望拿下超過三分之一的處方減肥藥市場份額。

禮來也在周四公布季績，9月底止季度收入按年增長36.83%至94.98億美元，其中「替爾帕肽」收入按年增長6.52倍至14.09億美元，首9個月累計進帳29.57億美元（約230.68億港元）。就算併購帶來的研發開支令上季調整後盈利按年跌94.7%，並要調低全年盈利指引，禮來股價周四早段曾彈逾7%。

巴克萊表示，諾和諾德的減肥藥能降低心臟問題的風險，因此「市場是真實的……而且只會增長」。亦有投行指出，其他藥廠未必有膽透過併購挑戰諾和諾德和禮來，因為他們未必有足夠銷售人員配合。

疫後業績「回塘」的輝瑞其實有個秘密武器Danuglipron，它也是GLP-1減肥藥，但口服，對注射藥Wegovy和Mounjaro的潛在威脅不用贅言。輝瑞管理層周二被分析員連番追問下仍守口如瓶，僅稱IIb期臨床測試數據預計年內到手。諾和諾德和禮來在口服藥的部署值得關注。