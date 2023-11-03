香港寬頻全年轉蝕12億 派息減至40仙

年度內之虧損包括融資成本按年飆升1.94倍至7.02億元，以及商譽非現金減值12億元。公司持股管理人楊主光表示，現時部分融資與息口掛鈎，部分則是固定利率，公司會取得安全平衡。雖然無法左右外圍息口波動，但公司經營開支、資本支出及現金流狀況等內部經營指標可控。

期內，該公司收入按年升0.56%至116.92億元，主要受惠於公司加快向資訊及通訊科技轉型及批發國際直撥電話的收益增加。

企業方案新訂單逾40億 楊主光坦言，經營成本大幅上升，故未來提供服務增值的同時，會收取較為合理月費。企業解決方案方面，透露手頭新訂單預期有超過40億元，目標於未來6個月轉化為營業額。