印度製iPhone料佔25%

估塔塔成組裝商 富士康明年產量降 中美博弈愈演愈烈，熟悉科技產業、尤其擅長於分析蘋果公司（Apple Inc.）的天風證券分析師郭明錤，就產業鏈遷出中國發表驚人預測，預告從中美鬥爭漁人得利的印度，明年有望生產20至25%的iPhone，富士康在河南鄭州廠房的產量將挫35至45%，而在鴻海創始人郭台銘的老家山西，太原富士康廠房的產量更有暴跌75至85%之虞。

若被他「開口中」，對豫晉兩省的工業和就業都可謂「震撼彈」。郭明錤如此說，某程度上還因為深圳上市的立訊精密於iPhone組裝份額有望迅速提高。

以新供應商向舊供應商施壓乃Apple的慣技，惟大趨勢還是降低生產集中中國的風險。郭明錤估計，該企明年下半年於印度測試iPhone 17的標準版，儘管標準版設計較簡單，性質上只是小試牛刀，但仍是首度在中國以外試產iPhone型號。

於台灣上市的鴻海股價昨升1.46%，立訊卻跌2.23%，過去一年而言則是立訊跑贏。富士康河南及山西廠房訂單腰斬，輸家不全是鴻海，事關印度目前iPhone產能七至八成屬於鴻海，但郭明錤相信，Apple會讓印度最大綜合企業塔塔（Tata）成為組裝商，以便與印度政府打好關係，對Apple未來10年的增長也至關重要。塔塔剛以1.25億美元接過台企緯創的印度iPhone廠房。

長江存儲傳需再融資 論撤出中國，指數基金始祖領航集團更徹底，市傳該企與上海最後約10名員工簽署遣散協議，大部分將於明年初離開，事成後將關掉中國的辦公室。另一方面，印度亦與中國爭奪中東的資金，據報阿聯酋考慮在印度投資最多500億美元（約3,900億港元），下年首季會簽署臨時協議。

漸被「割席」的中國則有「內循環」大戰略支撐。消息指，肩負中國NAND記憶體供應自主重任的長江存儲，去年獲國家集成電路產業基金（大基金）等注資500億元人民幣後，突遭美國踢入實體清單，大部分現金都用來尋找替代設備和開發生產設備，不得不再融資。

所幸的是，面對內地投資者的部分已獲超額認購。接近長江存儲的內地官員直言，該公司像華為一樣，正團結全國的半導體產業對抗美國的制裁；亦有指該企與對標美國應用材料和泛林集團的中國刻蝕設備商北方華創和中微合作，所需設備若難找到內地廠商替代，才向日韓或歐洲採購。

高通業績改善靠中國 不過，半導體業界一直強調進入中國市場悠關技術發展與競爭力。剛好高通本財季業績指引優於市場預期，收入料91億至99億美元，經調整每股盈利2.25至2.45美元，以中間值計大致回到去年同季，原因除了智能手機廠商庫存大致消化完畢，還包括就算華為收入貢獻很少，「來自中國手機客戶的收入按季會升超過35%」。高通股價周四早段曾漲7.38%。

鴻海及立訊過去一年股價變幅