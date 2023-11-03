跨央行數碼幣擬明年有限上線

香港金融管理局總裁余偉文出席金融科技周論壇時稱，跨境央行數碼貨幣（mBridge）進展非常好，尤其是貿易結算方面，擬明年中有限度上線，主要集中在貿易結算。

渣打香港表示，與Giesecke+Devrient（G+D）最近完成金管局「數碼港元」先導計劃的測試，測試發現，參與測試者認為，將來若引入數碼港元，「離線支付能力」和「互通性」等因素是成功的關鍵。余透露，「數碼港元」先導計劃擬於明年啟動第二階段試驗，會研究新用例，惟局方至今未設下時間表。

研准內地客數碼人幣消費 財經事務及庫務局局長許正宇則稱，將推數碼人民幣在港零售結算，又指過去一段時間，八達通已與本地銀行合作，讓港人北上消費時可使用數碼人民幣，下一步將使用香港市場的基建進行數碼人民幣零售結算，容許訪港內地旅客在港使用數碼人民幣消費，惟進程須視乎技術而定。

PayPal調高全年盈利預測 此外，美國上市的跨國第三方支付平台PayPal公布，第三季度營收74.18億美元，按年增8%，勝市場預期；公司將全年經調整每股盈利預測由4.95美元上調至4.98美元，市場預期為4.92美元。