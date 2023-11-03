恒指升少截 領展漲6%冠藍籌

美國聯儲局一如預期維持利率不變，市場憧憬息口已見頂，隔晚外圍市況做好，港股昨日亦一度最多升357點，高見17,459點，只是受內地股市下挫拖累，全日僅進帳128點或0.75%，報17,230點。

至於有傳媒指，沙特國營油企沙特阿美計劃本月中會見香港媒體，介紹亞洲及中國業務發展，令人揣測或為來港上市鋪路。惟據本報消息，沙特阿美是次活動乃討論將在澳門舉辦的三級方程式，並非與上市有關。