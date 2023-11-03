恒指升少截 領展漲6%冠藍籌
美國聯儲局一如預期維持利率不變，市場憧憬息口已見頂，隔晚外圍市況做好，港股昨日亦一度最多升357點，高見17,459點，只是受內地股市下挫拖累，全日僅進帳128點或0.75%，報17,230點。
國企指數報5,911點，升51點或0.88%；科技指數報3,813點，升61點或1.63%。全日總成交711.73億元，北水經港股通淨買入9.39億元。
大行上調目標價 小米揚
此外，小米集團(01810)獲看好第三季表現，美銀預料高端智能手機出貨量佳、零件成本下降，以及嚴格營運開支控制有望帶動毛利率提升，目標價由13.5元上調至15元，重申「中性」評級。花旗則予「買入」評級，目標價上調至17.1元。小米收報15.08元，升6.04%。
菜鳥傳展開非交易路演
上月初提交上市申請、阿里巴巴(09988)旗下物流公司菜鳥，據報開始與亞洲投資者進行非交易路演，投資者目前反應正面。
至於有傳媒指，沙特國營油企沙特阿美計劃本月中會見香港媒體，介紹亞洲及中國業務發展，令人揣測或為來港上市鋪路。惟據本報消息，沙特阿美是次活動乃討論將在澳門舉辦的三級方程式，並非與上市有關。
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