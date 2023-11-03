港銀P息不變 金管料高利率持續

美國維持利率不變，以滙豐銀行為首的4大港銀亦按兵不動，宣布港元最優惠利率（P息）維持不變。金管局再次提醒，美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境可能會維持一段時間，市民應小心考慮及管理利率風險。

金管局總裁余偉文表示，要留意美國通脹趨勢，現與目標通脹2%仍遠，「最後一里路」不知要多長時間，而現時通脹主要來自服務業通脹、薪酬減速較慢，加上住屋通脹出乎意料上升，故要留意未來勞工市場和房屋市場數據，才會看到通脹是否減慢下來。

渣打傳上調小額樓按封頂息 他提到，由於美國通脹未降至目標水平，聯儲局主席鮑威爾無排除繼續加息的可能性，現時考慮減息為時尚早，惟認為市場未必完全接收到這方面的訊息。假設美息繼續上升，香港基礎利率會跟隨，港息亦會跟加，但最重要是港元市場仍有序平穩地運作，不擔心有關情況。

中原按揭董事總經理王美鳳指，近日與樓按相關的一個月港元拆息回落至5厘以下，美息不變的情況下港息亦維持不變，但礙於拆息仍高於市場按揭息率，反映銀行未解除加息壓力，年內按息仍視乎美息及港元拆息變化及銀行資金成本考慮，但由於息率已近見頂，預期年內本港按息仍處4厘多水平。

另市傳渣打上月中開始上調300萬元以下小額樓按貸款的鎖息上限，由原來P減2厘，調整至P減1.85厘，相當於加息0.15厘至4.275厘。