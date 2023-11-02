輪商精選：看好Apple考慮10042
蘋果公司（Apple Inc.）將於周五公布業績，市場密切關注。此外，Apple於周一舉行發布會，推出新款iMac、MacBook Pro以及M3晶片系列，但市場評價卻褒貶不一，未有明確方向。
Apple股價早前失守170美元水平，近日靠穩，在170美元附近上落。進而觀察本年至今表現，則見由年初的120美元水平持續上升，並於7月底曾逼近200美元關口，最多累計升近60%，及後回吐部分升幅。
淡友可留意10043
投資者如計劃部署Apple好淡倉，由於公布業績後股價或會波動，因此在部署時建議先從風險角度出發，繼而選擇合適條款的產品。
投資者如看好，可留意Apple認購證10042，行使價208元，明年4月23日到期，實際槓桿7.9倍，為中期輕微價外，條款合適。如看淡可留意Apple認沽證10043，行使價150元，明年4月23日到期，實際槓桿4.8倍，亦為中期輕微價外，條款合適。
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