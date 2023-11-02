簡訊一覽
●地產代理監管局資料顯示，截至10月底持牌代理人數為40,013人，按月再少210人，連續7個月下挫，累積流失1,061人，再創2020年10月後3年最少。期間代理分行數目回升，較9月增加6間，增至7,037間。
●消息指星展銀行以月租180萬元，租用中環新世界大廈約12,000方呎的零售空間，較叫價220萬元低18%，估計較高峰期月租低70%以上。
●港鐵(00066)公布，與斯德哥爾摩交通公司就提早終止斯德哥爾摩通勤鐵路的營運及維修專營權訂立協議。據此，相關委託協議須於明年3月2日終止，並連同若干存貨、備件及資產無償轉讓，移交予新營運商，港鐵須支付「退出費」及有關營運及維修等問題費用，合共約4.06億元。港鐵估計，須為事件於截至今年底止年度確認開支金額約7億元。
●於美國上市、在新冠疫情期間曾帶起共享辦公室熱潮的WeWork，據報擬於下周向美國新澤西州法院申請破產保護。今年截至本周二，該企股價已累瀉近96%，若落實違約破產，標誌着這家估值曾達470億美元（約3,666億港元）的共享辦公室初創企業將步入倒閉之路。
●中央匯金於10月26日在銀行間債券市場發行150億元人民幣非金融企業債務融資工具，於10月30日上市流通，集資所得用於優化負債結構、補充流動資金和主管部門及相關法律法規允許的其他用途。
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