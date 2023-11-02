●地產代理監管局資料顯示，截至10月底持牌代理人數為40,013人，按月再少210人，連續7個月下挫，累積流失1,061人，再創2020年10月後3年最少。期間代理分行數目回升，較9月增加6間，增至7,037間。

●於美國上市、在新冠疫情期間曾帶起共享辦公室熱潮的WeWork，據報擬於下周向美國新澤西州法院申請破產保護。今年截至本周二，該企股價已累瀉近96%，若落實違約破產，標誌着這家估值曾達470億美元（約3,666億港元）的共享辦公室初創企業將步入倒閉之路。