美「小非農」增職遜預期 道指仍高開99

市場觀望美國聯儲局議息結果，儘管新出爐的美國經濟數據參差，美股周三早段靠穩，道指曾升99點，高見33,152點；標指曾升19點，高見4,212點；納指曾升73點，高見12,924點。

10月份俗稱「小非農」的ADP新增非農業職位僅11.3萬個，遜預期；ISM製造業採購經理指數跌2.3個百分點至46.7，創3個月低，遜預期。不過，9月份JOLTS職位空缺卻意外升至955.3萬個。

大鱷警告美經濟硬着陸 殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒警告，息口、油價和美元齊漲向來不利經濟，而疫情期間的財政刺激正「迅速耗盡」，家庭和企業未來兩年內將再度借貸，高息自然會造成損害，因此美國經濟將硬着陸，企業利潤恐挫兩至三成，商用物業價值亦將暴跌。

他透露，已買入大量兩年期美國國債認購期權，其孳息率料由目前5厘以上，降至3厘，又批評財長耶倫沒在聯儲局加息之前發行更多的長債，恐釀「債務災難」，敦促華府別再像「醉酒水手」般揮霍，要削減福利。財政部不久宣布，擬下周拍賣1,120億美元的國債，淨籌98億美元，並計劃本月起3個月逐漸加大拍賣規模，又預期之後3個月需再加碼。

美國證交會（SEC）主席亨斯勒則視人工智能（AI）為下一場金融危機導火線，憂慮「財演」人人依賴幾個大模型會釀成羊群效應，一旦模型有瑕疵會放大跌市的衝擊。

AMD新AI晶片收入看俏 業績方面，超微半導體（AMD）指引本季收入58億至64億美元，以中間值計按年增長8.94%，按季再升5.17%，遜預期，經調整毛利率51.5%，按年及按季升約0.4個百分點。

行政總裁蘇姿丰透露，跟英偉達（Nvidia）對撼的AI晶片「MI300」已獲多家大型雲計算服務商承諾採用，把本季收入指引提高到4億美元，並首度宣布明年收入指引20億美元，同時稱升級版「MI300X」已準備就緒。AMD股價周三早段曾升5.07%，英偉達則曾升1.73%。

雅詩蘭黛（Estee Lauder）上季收入按年倒退10.48%，其中護膚品部門生意額按年倒退22.14%，拖累純利按年瀉93.66%。公司料收入明年上半年始重拾增長，並指「雙十一」預售確認內地高端美容產品增長減慢，把本財年收入指引劈到「跌2%至增1%」，股價早段暴瀉20.67%。

另外，卡夫亨氏上季內生收入（撇除匯率及併購影響）按年增長1.7%，加價貢獻7.1個百分點，抵銷銷量下跌造成的5.4個百分點負面影響，期內毛利率按年擴大5.68個百分點至34.01%，經調整每股純利按年增長14.28%。該企股價早段曾升4.76%。