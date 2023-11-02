日本製造業連縮5個月

日本重拾通脹之際，製造業活動卻未見起色。日本au Jibun銀行發表10月製造業採購經理指數（PMI）終值為48.7，連續第5個月出現萎縮，9月則為48.5。日圓兌每美元匯價繼續在151水平徘徊，折合每百日圓兌港元在5.17算。

au Jibun銀行提及，日本10月製造業產出及新訂單連續5個月收縮；衡量就業的分項指數是自2021年2月以來首次下滑。不過，製造商對未來信心仍高於歷史均值。另日媒報道，日本經濟刺激計劃的總規模預計為37.4萬億日圓（約1.93萬億港元），計劃將包括減稅、太空開發以及鼓勵基礎設施投資等措施。

南韓10月出口轉升5.1% 至於近期日本10年國債孳息率高企，日本央行最新一改以往「即興」買債的舉措，昨日明確表示將在周四進行一次非預定購債操作，購買規模為1,000億日圓，屬3至5年期限的債券，以及3,000億日圓，屬5至10年期限的債券。

另邊廂，鄰國南韓外貿數據有好轉迹象。受惠部分半導體價格反彈帶動出口復甦，南韓10月出口按年升5.1%至550.9億美元，扭轉9月跌4.4%的情況，亦是自去年9月以來首次錄得按年增長；進口則下跌9.7%，期內貿易盈餘為16.4億美元。