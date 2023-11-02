HashKey推虛產交易App冀吸50萬用戶

本港持牌虛擬資產交易所HashKey推出交易應用程式（App），散戶可透過App以美元或港元買賣比特幣及以太幣。該公司首席營運官翁曉奇表示，目前平台註冊用戶有十多萬人，目標年底註冊用戶能增加到30萬至50萬。

他坦言，投資者偏好App交易，此前受限於只有網頁版因此活躍用戶佔比較低，有信心隨着App推出，能吸引新用戶及已註冊用戶變成活躍用戶。開業至今累計交易量超過6億美元，除了法定貨幣交易外，現時可供專業投資者交易的加密貨幣有6種，料第四季能增到15至20個幣種。

無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙引起市場關注，翁氏直言，現時香港幣圈正經歷陣痛期，投資者選擇交易平台時會更加謹慎，亦會對高回報作招徠的宣傳有所警惕，對合規的交易平台是發展機會。

代幣化存款首測試企業內部交易 香港證監會及金融管理局上月發出通函，允許傳統券商及銀行與持牌平台合作，向散戶提供買賣虛擬資產服務。翁曉奇表示，現時與超過20間券商及銀行有聯繫，並有意開展合作。

另一方面，滙豐與螞蟻集團在金管局的金融科技監管沙盒內，首次利用代幣化存款，完成企業內部支付交易測試。滙豐環球新興支付產品主管劉彥奇表示，將繼續善用代幣化存款和其他創新金融科技，幫助客戶簡化和充分掌控資金管理。

Visa與滙豐等亦完成數碼港元先導計劃，顯示代幣化存款能讓交易在安全的情況下進行，有可能為物業支付等大額或具時效性的交易，提供額外的支付選項，甚至降低交易結算風險。