茅台出廠價加兩成 股價漲

上海上市的著名白酒股──貴州茅台宣布，旗下產品時隔約6年再次加價，昨起上調公司53度貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%；又指此次調整不涉及公司產品的市場指導價格，而此價格調整將對公司經營績效產生一定影響。

時隔近6年再提價 貴州茅台A股昨日高位見1,850元（人民幣‧下同），收報1,780.99元，升96.41元或5.72%，成交額167.47億元。

據了解，截至周二，飛天53度 500ml貴州茅台酒原箱市場終端批發價格約每瓶2,920元。貴州茅台上一次加價要追溯至2018年1月1日，當時茅台酒的出廠價格提高至每瓶969元，官方市場指導價為每瓶1,499元。經粗略測算，此次調整後，出廠價格每瓶約1,169元。

是次提價主要涉及53度500ml的飛天，以及飛天同系列的規格產品，50ml、200ml、375ml、1L裝的飛天也是這次價格調整範疇。目前，飛天市場指導價價格維持不變，只是針對經銷商的出廠價有所提升，i茅台、直營店和正規專賣店中的每瓶1,499元指導價格不變。